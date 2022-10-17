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2022 Gators Hall of Fame - Chandler Parsons

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon
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What a Great GATOR!! I miss having players like this, but I believe we will see them again playing under Todd Golden!

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