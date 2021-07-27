 GatorsTerritory - 2023 four-star TE Mac Markway commits to Florida
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2023 four-star TE Mac Markway commits to Florida

Adam Gorney and David Berry
Rivals.com Video

Adam Gorney sits down with 2023 tight end Mac Markway to talk about his commitment to Florida.

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