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Anthony Richardson Does it Again - On the Mic

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon
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Anthony Richardson put his team on his back Saturday night as the Gators came from behind to take down Utah in the home opener.

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