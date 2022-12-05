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AR Heading to the League

Anthony Richardson
Anthony Richardson (USA Today Sports Images)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
Publisher
@Jason_Higdon

Florida Quarterback Anthony Richardson has declared his intentions to join the National Football League.

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