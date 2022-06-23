 1standTenFlorida - Big Pick Up for Sully & Gators Baseball
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Big Pick Up for Sully & Gators Baseball

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon

Gators Land Colby Thomas. 17-homers with a .325 BA Yes Please.

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