 1standTenFlorida - Big Signing for Gymnastics
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Big Signing for Gymnastics

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon

The Florida Gators Gymnastics team land a big addition, Victoria Nguyen.

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