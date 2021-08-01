 GatorsTerritory - Five-star prospect committed elsewhere plans to officially visit the Gators
News More News
{{ timeAgo('2021-08-01 10:16:05 -0500') }} football Edit

Five-star prospect committed elsewhere plans to officially visit the Gators

Corey Bender • GatorsTerritory
Publisher
@Corey_Bender

One of the nation's elite prospects tells Gators Territory he will be officially visiting the University of Florida during the fall.

CLICK HERE for the details

• Talk about this article at Swamp Talk

• Like us on Facebook

• Follow us on Twitter

• Sign up for a premium subscription

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}