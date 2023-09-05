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Fletcher Westphal Sets Florida Visit
Jason Higdon
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1standTenFlorida
Publisher
Fletcher Westphal Sets Florida VisitOffensive Tackle Fletcher Westphal will unofficially visit the Gators in less than two weeks as Florida opens up SEC Play with the Tennessee Volunteers. He talke...
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