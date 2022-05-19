 1standTenFlorida - Florida knocked out by Maryland
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Florida knocked out by Maryland

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon

The Florida Gators were knocked off by Maryland earlier today 18-5.

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