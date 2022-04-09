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Florida Lacrosse Takes Down Old Dominion

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon

The 10th-ranked Florida lacrosse team toppled the Old Dominion Monarchs 22-6 on Saturday afternoon at Donald R. Dizney Stadium.

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