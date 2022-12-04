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Florida & Oregon State: Las Vegas Bowl on Dec 17 – Take your Pick

Head Coach Billy Napier
Head Coach Billy Napier (USA Today Sports Images)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
Publisher
@Jason_Higdon

Head Coach Billy Napier and the Florida Gators will face off with Oregon State in the Las Vegas Bowl at Allegiant Stadium on December 17.

Take your Pick: Florida or Oregon State?

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