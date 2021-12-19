 1standTenFlorida - Florida Rewind with Mike White
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Florida Rewind with Mike White

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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Head Coach Mike White and the Gators improved to 8-3 on the season with a 66-55 victory over South Florida.

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