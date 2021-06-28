 GatorsTerritory - Four-star offensive lineman working on scheduling Gators official visit
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Four-star offensive lineman working on scheduling Gators official visit

Corey Bender • GatorsTerritory
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@Corey_Bender

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A four-star offensive tackle tells Gators Territory he is working on securing an official visit date with Dan Mullen's staff.

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