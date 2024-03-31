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Four-Star Texas Standout Recaps Florida Unofficial & More
Jason Higdon
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1standTenFlorida
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CHAD GASPERRUNNING BACK •5'11" | 195 LBSCLASS OF 2025 @ JORDAN | KATY, TX[Teams he is considering other than UF]Tennessee, Kansas, Houston, and Memphis[Timeline]My Timeline is mid to late June. [Wh...
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