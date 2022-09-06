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Gator Rewind: Week One Utah @ Florida

Only Gators Get out Alive
Only Gators Get out Alive (Kim Klement-USA TODAY Sports)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
Publisher
@Jason_Higdon
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Head Coach Billy Napier and the Florida Gators take down Utah in the home opener. Check out the sights and sounds of a historic night for the Gators.

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