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Gators Extend JUCO DE Offer

Head Coach Billy Napier and the Florida Gators have extended an offer to Blinn CC Defensive End Brien Taylor.  
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Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon
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