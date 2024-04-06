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Gators Fall Short in Game Two: News, Notes, Quotes, and Recap
Jason Higdon
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1standTenFlorida
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No. 6 Florida Comes Up Short at Missouri in Game Two. Jac Caglianone hit his 15th home run and Liam Peterson set a career-high with nine strikeouts.COLUMBIA, Mo. – No. 6 Florida was defeated by Mis...
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