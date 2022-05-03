Gators Land a Big Position of Need

Jordan Herman checks in at 6-foot-7, 370-Pounds from Fort Mill (SC) by way of Hutchinson Community College in Hutchinson (KS). The great thing about Herman and his game is he is flexible and has the ability to play inside or outside for the Gators.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4xMDAwJSBDb21taXR0ZWQgR08gR0FUT1JTIPCfkIrwn5CK8J+QiiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoU2VyY2hpYT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTZXJjaGlhPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2VyaW5lYXN0ZXJlbGxpcz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AZXJpbmVhc3RlcmVsbGlzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRHJld0RhbGxhcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hEcmV3RGFsbGFzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoX2JuYXBpZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QGNvYWNoX2JuYXBpZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vZGFybmVsbHJ1NTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRhcm5l
bGxydTUzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZNSFNG
T09UQkFMTDIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGTUhTRk9PVEJBTEwy
MjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0diZTdldGtsT2kiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9HYmU3ZXRrbE9pPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvcmRhbiBI
ZXJtYW4gKEBqb3JkYW5oZXJtYW40MikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9qb3JkYW5oZXJtYW40Mi9zdGF0dXMvMTUyMTYzOTU5MDUyMzgx
Mzg4OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMywgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK