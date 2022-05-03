 1standTenFlorida - Gators Land a Big Position of Need
News More News
{{ timeAgo('2022-05-03 19:28:00 -0500') }} football Edit

Gators Land a Big Position of Need

Jason Higdon • 1standTenFlorida
Publisher
@Jason_Higdon
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Jordan Herman checks in at 6-foot-7, 370-Pounds from Fort Mill (SC) by way of Hutchinson Community College in Hutchinson (KS). The great thing about Herman and his game is he is flexible and has the ability to play inside or outside for the Gators.

Join the Discussion

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}