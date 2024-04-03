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Gators Matchup with Kentucky set as UF’s 2024 Homecoming Game
Jason Higdon
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1standTenFlorida
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Florida will host its annual Homecoming game against Kentucky on Oct. 19 GAINESVILLE, Fla. – The Florida Football Team will host the Kentucky Wildcats on Saturday, Oct. 19 for its annual Homecoming...
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