 1standTenFlorida - Gators Offer Elite Quarterback
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Gators Offer Elite Quarterback

Davi Belfort Lands Offer from the Gators
Davi Belfort Lands Offer from the Gators (Jay Wimbrow/Rivals.com)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon

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