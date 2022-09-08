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Gators on the Mic

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon
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Gators on the Mic:

Head Coach Billy Napier, Cornerback Jason Marshall, Wide Receiver Ricky Pearsall, and offensive center Kingsley Eguakun meet with the media.

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