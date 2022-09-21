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Gators on the Mic + Depth Charts

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon

Gators on the Mic


Head Coach Billy Napier, Defensive Tackle Desmond Watson, Defensive End Brenton Cox Jr, and Linebacker Amari Burney meet with the media.

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