 1standTenFlorida - Gators Take 2nd at Nationals - Postmeet Interviews
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Gators Take 2nd at Nationals - Postmeet Interviews

The Florida Gators finish 2nd at NCAA Gymnastics team final at Fort Worth's Dickies Arena.  
The Florida Gators finish 2nd at NCAA Gymnastics team final at Fort Worth's Dickies Arena.   (Jerome Miron-USA TODAY Sports)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
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The Florida Gators finish 2nd at NCAA Gymnastics team final at Fort Worth's Dickies Arena.

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