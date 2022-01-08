 1standTenFlorida - Gymnastics Quad Meet Recap
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Gymnastics Quad Meet Recap

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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Head Coach Jenny Rowland, Alyssa Baumann, and Sloane Blakely on the mic.

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