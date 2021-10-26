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Highlights of Gators WR commit Jayden Gibson

Woody Wommack and David Berry
Rivals.com Video

Watch highlights of four-star wide receiver Jayden Gibson in a recent game vs. Osceola.

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