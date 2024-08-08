PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy03U0ZKVENNOEJUJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Mertz Cracks Davey O'Brien Award Watch List
Jason Higdon
•
1standTenFlorida
Publisher
The senior quarterback has been recognized as one of the elite passers in the country.GAINESVILLE, Fla. – Florida quarterback Graham Mertz has been named to the 2024 Davey O'Brien National Quarterb...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyJz4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8t
YWQtd3JhcHBlcic+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPScvL2MuanNyZG4uY29t
L3MvY3MuanM/cD0yMjU0NicgdHlwZT0ndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0Jz48L3Nj
cmlwdD4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8tY29udGFpbmVyJyBpZD0nZHNfZGVm
YXVsdF9hbmNob3InPjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Zsb3JpZGEucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL21lcnR6LWNyYWNrcy1kYXZleS1vLWJyaWVuLWF3YXJkLXdhdGNo
LWxpc3QiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcq
bnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypu
dWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1l
bnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0
RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1
ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNz
LmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMu
c3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAg
ZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwv
c2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNj
b3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRw
cyUzQSUyRiUyRmZsb3JpZGEucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZtZXJ0ei1j
cmFja3MtZGF2ZXktby1icmllbi1hd2FyZC13YXRjaC1saXN0JmM1PTIwMjI3
MzMwOTYmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8
IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK