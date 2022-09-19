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Monday On the Mic with the Gators

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon
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Monday Mic with the Gators:

Head Coach Billy Napier, Quarterback Anthony Richardson, and Defensive Back Tre’Vez Johnson on the mic.

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