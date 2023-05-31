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National Champions!!!

National Champions!!
National Champions!! (UAA Communications)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon
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The Florida Gators defeated Georgia Tech for the National Championship!! Congratulations to the Gators!!!

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