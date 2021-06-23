 GatorsTerritory - Notable offered prospects expected in Gainesville on Wednesday
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Notable offered prospects expected in Gainesville on Wednesday

Corey Bender • GatorsTerritory
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@Corey_Bender

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A boatload of prospects are expected on the University of Florida's campus this afternoon, including a flurry who were previously offered by Dan Mullen's staff.

CLICK HERE to see which UF targets will be in Gainesville on Wednesday.

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