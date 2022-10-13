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Open Mic with the Gators

Head Coach Billy Napier
Head Coach Billy Napier (USA Today Sports Images)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon
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Open Mic with the Gators:


Head Coach Billy Napier, wide receiver Ricky Pearsall, and defensive tackle Gervon Dexter on the mic.

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