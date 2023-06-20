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Parker Valby is the NCAA 5K Champion

Parker Valby is the NCAA 5K Champion
Parker Valby is the NCAA 5K Champion (UAA Communications)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon
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Parker Valby is the NCAA 5K Champion!!

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