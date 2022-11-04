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Parker Valby Wins Cross Country SEC Title

Parker Does it Again
Parker Does it Again (UAA Communications)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon

What a run this young lady has been on recently. Parker Valby wins cross country SEC Title

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