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Paul Finebaum One-on-One with Florida QB Graham Mertz
Jason Higdon
•
1standTenFlorida
Publisher
Paul Finebaum One-on-One with Florida QB Graham Mertz
Florida Quarterback Graham Mertz goes one-on-one with Paul Finebaum. The Gators open the season on August 31 in The Swamp vs. the Miami Hurricanes.
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