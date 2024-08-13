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Paul Finebaum One-on-One with Florida QB Graham Mertz

Paul Finebaum One-on-One with Florida QB Graham Mertz
Paul Finebaum One-on-One with Florida QB Graham Mertz (UAA Communications)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
Publisher
@Jason_Higdon
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Paul Finebaum One-on-One with Florida QB Graham Mertz


Florida Quarterback Graham Mertz goes one-on-one with Paul Finebaum. The Gators open the season on August 31 in The Swamp vs. the Miami Hurricanes.

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