Raymond, Dexter, & Marshall on the Mic

I’m not sure you can find three more important pieces heading into the 2022 football season than Corey Raymond, Gervon Dexter, and Jason Marshall. On Thursday, the trio met the media.
PGRpdiBjbGFzcz0iYXJ0aWNsZS12aWRlbyI+DQo8aWZyYW1lIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9mbG9yaWRhZ2F0b3JzLmNvbS9zaG93Y2FzZS9lbWJlZC5hc3B4P0Fy
Y2hpdmU9MjE2NDkmYXV0b3BsYXk9ZmFsc2UiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBh
bGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IjEiPjwvaWZyYW1lPg0KPC9kaXY+Cjxicj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0iYXJ0aWNsZS12aWRlbyI+DQo8aWZyYW1lIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9mbG9yaWRhZ2F0b3JzLmNvbS9zaG93Y2FzZS9lbWJlZC5hc3B4P0Fy
Y2hpdmU9MjE2NTEmYXV0b3BsYXk9ZmFsc2UiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBh
bGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IjEiPjwvaWZyYW1lPg0KPC9kaXY+Cjxicj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0iYXJ0aWNsZS12aWRlbyI+DQo8aWZyYW1lIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9mbG9yaWRhZ2F0b3JzLmNvbS9zaG93Y2FzZS9lbWJlZC5hc3B4P0Fy
Y2hpdmU9MjE2NTAmYXV0b3BsYXk9ZmFsc2UiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBh
bGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IjEiPjwvaWZyYW1lPg0KPC9kaXY+Cjxicj4KCg==