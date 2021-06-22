 GatorsTerritory - Rivals100 defensive end locks in multi-day visit with Dan Mullen's staff
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Rivals100 defensive end locks in multi-day visit with Dan Mullen's staff

Corey Bender • GatorsTerritory
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@Corey_Bender

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After initially planning to visit the Gators this week, a Rivals100 defensive end has rescheduled his multi-day visit with Dan Mullen's staff.

For the details regarding that visit, CLICK HERE.

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