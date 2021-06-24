 GatorsTerritory - Rivals100 offensive lineman plans to visit the Gators on Friday
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Rivals100 offensive lineman plans to visit the Gators on Friday

Corey Bender • GatorsTerritory
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@Corey_Bender

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One of John Hevesy's top priorities in the class of 2023 tells Gators Territory he is planning to visit the University of Florida on Friday.

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