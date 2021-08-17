 GatorsTerritory - SOCIAL SLANT: Reaction to David Conner's commitment to Dan Mullen's program
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SOCIAL SLANT: Reaction to David Conner's commitment to Dan Mullen's program

Corey Bender • GatorsTerritory
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@Corey_Bender

The Gators have landed their 13th commitment for the class of 2022, as Deerfield Beach (Fla.) offensive tackle David Conner just announced his decision to team up with Dan Mullen's program while live on the Tony Sands Show.

As expected, social media chimed in shortly after the three-star prospect went public with his decision.

Below are some of the notable Tweets.

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