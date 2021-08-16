 GatorsTerritory - SOCIAL SLANT: Reaction to Florida's commitment from LB EJ Lightsey
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SOCIAL SLANT: Reaction to Florida's commitment from LB EJ Lightsey

Corey Bender • GatorsTerritory
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@Corey_Bender

The University of Florida was in the headlines on Monday afternoon, as three-star linebacker EJ Lightsey teamed up with the Gators over additional offers from Georgia, LSU, Auburn, Florida State and Georgia Tech.

As expected, social media was buzzing shortly after Dan Mullen's staff reeled in the 34th-ranked outside linebacker in the class of 2022.

Below are some of the notable reactions from Twitter.

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