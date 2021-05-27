SOCIAL SLANT: Reaction to UF's addition of Rivals100 DB Julian Humphrey
The University of Florida was in the headlines on Thursday afternoon, as Rivals100 prospect Julian Humphrey joined forces with the Gators over additional offers from Texas A&M, Penn State, Ohio State, LSU, Miami and USC among others.
As expected, social media was buzzing following UF's commitment from the nation's eighth-ranked cornerback in the class of 2022.
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