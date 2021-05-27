 GatorsTerritory - SOCIAL SLANT: Reaction to UF's addition of Rivals100 DB Julian Humphrey
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SOCIAL SLANT: Reaction to UF's addition of Rivals100 DB Julian Humphrey

Corey Bender • GatorsTerritory
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@Corey_Bender

The University of Florida was in the headlines on Thursday afternoon, as Rivals100 prospect Julian Humphrey joined forces with the Gators over additional offers from Texas A&M, Penn State, Ohio State, LSU, Miami and USC among others.

As expected, social media was buzzing following UF's commitment from the nation's eighth-ranked cornerback in the class of 2022.

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