SOCIAL SLANT: Reaction to UF's commitment from 4-star DT Chris McClellan
Despite not having a head coach, the University of Florida won a recruiting battle on Tuesday afternoon, as Rivals250 defensive tackle Chris McClellan committed to the Gators over additional offers from Oklahoma, Ohio State, USC and others.
As expected, social media was buzzing following UF's commitment from the nation's 10th-ranked defensive tackle in the class of 2022.
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