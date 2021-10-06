 GatorsTerritory - SOCIAL SLANT: Reaction to UF's commitment from DT Jamari Lyons
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SOCIAL SLANT: Reaction to UF's commitment from DT Jamari Lyons

Corey Bender • GatorsTerritory
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@Corey_Bender

The Gators have landed their 14th commitment for the class of 2022, as Viera (Fla.) defensive tackle Jamari Lyons just announced his decision to team up with Dan Mullen's program.

As expected, social media chimed in shortly after the Sunshine State native went public with his decision.

Below are some of the notable Tweets.

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