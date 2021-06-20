SOCIAL SLANT: Reaction to UF's commitment from Rivals250 ATH Shemar James
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The University of Florida was in the headlines on Sunday afternoon, as Rivals250 linebacker target Shemar James turned down in-state Alabama by committing to the Gators shortly after wrapping up his official visit.
Auburn, Georgia, Florida State, Michigan, LSU, Texas A&M and Tennessee are some additional schools that offered James, a native of Mobile, Alabama.
As expected, social media was buzzing following UF's latest commitment. Jump inside below to view the best reactions to the news.
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