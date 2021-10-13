SOCIAL SLANT: Reaction to UF's commitment from Rivals250 WR Jayden Gibson
The University of Florida was in the headlines on Wednesday afternoon, as Rivals250 wide receiver Jayden Gibson joined forces with the Gators over additional offers from Georgia, South Carolina, Tennessee, Miami and Florida State among others.
As expected, social media was buzzing following UF's commitment from the 13th-ranked wide receiver in the class of 2022.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Rv VGhlU3dhbXA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNU b1RoZVN3YW1wPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvQ2hvc2VuRmV3MjI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNDaG9zZW5GZXcyMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv LzNtV0NFSUdRZzMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zbVdDRUlHUWczPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IERhbiBNdWxsZW4gKEBDb2FjaERhbk11bGxlbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaERhbk11bGxlbi9zdGF0dXMv MTQ0ODM1OTM0Njg5MTUzODQzNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HYWluZXNsYW5kbyEhISBXaG/igJlzIE5leHQ/IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9SWVdPbUpvQ0ZkIj5odHRwczovL3QuY28vUllXT21Kb0NG ZDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2FjaCBSYXQgKEBLZWl3YW5SYXRsaWZmKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tlaXdhblJhdGxpZmYvc3Rh dHVzLzE0NDgzNTk2MDY5OTI5Njk3Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ T2N0b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXTigJlzIEdvISEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvVG9UaGVTd2FtcD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I1RvVGhlU3dhbXA8L2E+IFdob+KAmXMgTmV4dD8g8J+R gCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2hvc2Vu RmV3MjI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDaG9z ZW5GZXcyMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdMRTV5c2luTzQi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS83TEU1eXNpbk80PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IExl ZSBEYXZpcyAoQGxlZXdkYXZpczE3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2xlZXdkYXZpczE3L3N0YXR1cy8xNDQ4MzY5MzQ2NzI4ODM3MTI4 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JyR204OFBoOUIiPmh0dHBz Oi8vdC5jby9yckdtODhQaDlCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v dDB3Z1I5MDdnZiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Qwd2dSOTA3Z2Y8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgRHVzdGluIChAZGVmZW5lc3RyYXRvcjE5KSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RlZmVuZXN0cmF0b3IxOS9zdGF0dXMvMTQ0 ODM1OTAwMjUyNjU4NDg0Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb29tLiAgQW5vdGhlciDwn5G5IGRvd24hISAgIPCfkIogPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Nob21wQ2hvbXA/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDaG9tcENob21wPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBSZWFsIEhlaXNtYW4gKEBIZWlzbWFuVGhlKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hlaXNtYW5UaGUvc3RhdHVz LzE0NDgzNjU1MTcwNzM0NDA3NzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0 b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OZXdlc3QgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL0dhdG9ycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I0dhdG9yczwvYT4gY29tbWl0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVGhlSmF5ZGVuR2lic29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVK YXlkZW5HaWJzb248L2E+IHdpdGggYSBtZXNzYWdlIHRvIEdhdG9yIE5hdGlv biDwn5CKIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9NcjNxWEp1ekRrIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vTXIzcVhKdXpEazwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDT05ORVIg KEBDSl9DbGFya2UxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NK X0NsYXJrZTEvc3RhdHVzLzE0NDgzNjgxNzg3NTc3ODM1NjA/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXRzc3NzcyBHb29vb28gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9UaGVKYXlkZW5HaWJzb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRo ZUpheWRlbkdpYnNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FIY0di WEhKUDgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9RSGNHYlhISlA4PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IE4tRS1MLUwtWSAoQFRDTkVMTFliYWNrdXApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVENORUxMWWJhY2t1cC9zdGF0dXMvMTQ0ODM1OTMz NDAxMDg5MjI5MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEzLCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5jb21taXR0ZWQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v R2F0b3JzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdhdG9yc0ZCPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT1lNQWY2OUdGUyI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL09ZTUFmNjlHRlM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmF5ZGVuIEdpYnNvbiAo QFRoZUpheWRlbkdpYnNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9UaGVKYXlkZW5HaWJzb24vc3RhdHVzLzE0NDgzNjc2MDQwNDU4NjQ5NjM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj404q2Q77iPIEpheWRlbiBHaWJzb248YnI+NOKtkO+4jyBDaGFuZGxl ciBTbWl0aDxicj404q2Q77iPIElzYWlhaCBCb25kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9Vc2tJZjN0RXpUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVXNrSWYzdEV6 VDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgVHJhc2sgRm91bmRhdGlvbuKEoiAoQEp1 c0dldHRpbkJldHRlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K dXNHZXR0aW5CZXR0ZXIvc3RhdHVzLzE0NDgzNjM5MzAzODUxMDA4MDY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CUkVBS0lORzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL1JpdmFsczI1MD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1JpdmFsczI1MDwvYT4gV1IgSmF5ZGVuIEdpYnNvbiwgd2hvIGlz IGFybWVkIHdpdGggMzAtcGx1cyBzY2hvbGFyc2hpcCBvZmZlcnMsIGhhcyBj b21taXR0ZWQgdG8gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9HYXRvcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNHYXRvcnM8L2E+Ljxicj48YnI+SGVyZSBpcyBhIGZ1bGwgYnJlYWtk b3duIG9mIHdoYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1VGP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVUY8 L2E+IGlzIGdldHRpbmcgaW4gdGhlIDYtZm9vdC01LCAxOTAtcG91bmQgcGFz cyBjYXRjaGVyLjxicj48YnI+4p6h77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L3VYZkdkVVNMa2UiPmh0dHBzOi8vdC5jby91WGZHZFVTTGtlPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZVBtS2JEcFJiMSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L2VQbUtiRHBSYjE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29yZXkgQmVuZGVyIChAQ29y ZXlfQmVuZGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvcmV5 X0JlbmRlci9zdGF0dXMvMTQ0ODM1ODgxODczNjQ5MjU1MD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZWxsdXZhIFdSIGNsYXNzIGNvbWluZyB0b2dldGhlciBmb3IgTXVs bGVuOjxicj48YnI+SXNhaWFoIEJvbmQgNCDirZDvuI8gPGJyPkNoYW5kbGVy IFNtaXRoIDQg4q2Q77iPIDxicj5KYXlkZW4gR2lic29uIDQg4q2Q77iPIDxi cj48YnI+U29tZSBzZXJpb3VzIHNpemUgYW5kIHNwZWVkIGluIHRoaXMgZ3Jv dXAsIHdpdGggYW4gZXhjZWxsZW50IGR1YWwtdGhyZWF0IFFCIHRocm93aW5n IHRoZW0gdGhlIGJhbGwgaW4gRXZlcnMuIDxicj48YnI+QWRkIEV2YW4gU3Rl d2FydCBhbmQgaXTigJlzIG92ZXIsIGFscmVhZHkgZ29vZCB3aXRob3V0IGhp bS48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXdzIChASmF3czk2MDYwOCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYXdzOTYwNjA4L3N0YXR1cy8xNDQ4MzYxMzk4 MjI5MjUwMDUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XUiByb29tIGp1c3QgZ290IGEgd2hvbGUgbG90IGJldHRlci4gTGV0 JiMzOTtzIGdvISEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYXFqVlpRcUpI OSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2FxalZaUXFKSDk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQUog KEBVRkdvb25lckFKKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VG R29vbmVyQUovc3RhdHVzLzE0NDgzNTkwODM4MjA2NTg3MDA/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CUkVBS0lORzogMjAyMiA0IPCfjJ8gV1IgSmF5ZGVuIEdpYnNvbiBo YXMgb2ZmaWNpYWxseSBjb21taXR0ZWQgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Zsb3JpZGE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNGbG9yaWRhPC9hPi4gR2lic29uIGlzIHRoZSAx NzB0aCByYW5rZWQgcmVjcnVpdCBpbiB0aGUgbmF0aW9uLCB0aGUgMjZ0aCBy YW5rZWQgV1IgYW5kIHRoZSAyMHRoIHJhbmtlZCBwbGF5ZXIgZnJvbSBGbG9y aWRhLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR2F0 b3JzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR2F0b3Jz PC9hPiBub3cgaGF2ZSAxNSBjb21taXRzIGluIHRoZSBjbGFzcywgdGhlIDE0 dGggcmFua2VkIHJlY3J1aXRpbmcgY2xhc3MgaW4gdGhlIG5hdGlvbi4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1l2blZBekd4dFUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9Zdm5WQXpHeHRVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IGVkaXRzYW5kbmV3cyAoQGVk aXRzX2FuZF9uZXdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Vk aXRzX2FuZF9uZXdzL3N0YXR1cy8xNDQ4MzY1MjEyNDQxMDA2MDgzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dS VT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dSVTwvYT7w n5CKIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GajhyN2VKQUdKIj5odHRwczov L3QuY28vRmo4cjdlSkFHSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNT1JHQU4gKEBHYUdh dG9yMDIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2FHYXRvcjAy L3N0YXR1cy8xNDQ4MzYxNTEyMzY4ODQwNzA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5tYWpvciDwn6epIHBpZWNl4oCmd2VsY29tZSBob21lIG15IGd1eSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUpheWRlbkdpYnNvbj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlSmF5ZGVuR2lic29uPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2hvc2VuRmV3MjI/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDaG9zZW5GZXcy MjwvYT4g8J+QiiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhdG9y c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHYXRvcnNGQjwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZUU2VwVWdWaU0iPmh0dHBzOi8vdC5jby9GVFNl cFVnVmlNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IG5pY2NvIChATmlja0V2ZXJzMTIpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmlja0V2ZXJzMTIvc3RhdHVz LzE0NDgzNzM1MjM3MjcyMjg5MzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0 b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb29tISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUph eWRlbkdpYnNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlSmF5ZGVuR2li c29uPC9hPiBjb21taXRzITxicj48YnI+V2VsY29tZSB0byA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR2F0b3JOYXRpb24/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHYXRvck5hdGlvbjwvYT4h ITxicj48YnI+8J+PiPCflKXwn5CKPC9wPiZtZGFzaDsgT3VyIFR3byBCaXRz IChAT3VyVHdvQml0cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9P dXJUd29CaXRzL3N0YXR1cy8xNDQ4MzYyMTM3OTcwMTUxNDM2P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HbyBHYXRvcnMhICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1RoZUpheWRlbkdpYnNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlSmF5 ZGVuR2lic29uPC9hPiDwn5CK8J+nofCfkpkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1d3TU56VjNqUTEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Xd01OelYzalExPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEtldmluIChLSjMpIChAS0ozUmVhY3Rpb24pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS0ozUmVhY3Rpb24vc3RhdHVzLzE0 NDgzNjIxMDM1MDk4MTkzOTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2Jl ciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj40U3RhciAyMDIyIFdSIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVGhlSmF5ZGVuR2lic29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVK YXlkZW5HaWJzb248L2E+IGhhcyBjb21taXR0ZWQgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HYXRvcnNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AR2F0b3JzRkI8L2E+IGZvciB0aGUgbmV4dCAzLTQgeWVhcnMuIEdyZWF0 IGNob2ljZSEgR3JlYXQgc2Nob29sISBIZSBjYW4gZGVmaW5pdGVseSBiZSBv bmUgb2YgRmxvcmlkYeKAmXMgbmV4dCDigJxUSEUgV1LigJ0gb3B0aW9uLiBG bG9yaWRhIGlzIGNvbWluZyBvZmYgYSAyMDIxIE5GTCBEcmFmdCBXUiBwcm9z cGVjdCBpbiBLYWRhcml1cyBUb25leSBiZWluZyBhIFJEMSBwaWNrLiBTa3kg aXMgdGhlIGxpbWl0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9OQ0FBRj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I05DQUFGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJheSBKdXJheSBJSUkgKEByanVyYXkz KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3JqdXJheTMvc3RhdHVz LzE0NDgzNjA1OTc4MTM0NDg3MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0 b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OaWNjbyB0byBKYXlkZW4gbm93IHdlIG5lZWQgU3RldyBmb3IgaGlt IHRvIHRocm93IHRvIHRvby4uPC9wPiZtZGFzaDsgTmlnZWwgSmVua2lucyAo QEdhdG9yYm95NjI1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dh dG9yYm95NjI1L3N0YXR1cy8xNDQ4MzYxNDE4NTQyMTU3ODI3P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7imqHvuI8gSHVnZSByZWNydWl0bWVudCBmb3IgdGhlIEZsb3JpZGEg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dhdG9ycz9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dhdG9yczwvYT4g PGJyPjQgc3RhciB3aWRlIHJlY2VpdmVyIHJlY3J1aXQgSmF5ZGVuIEdpYnNv biBoYXMganVzdCBjb21taXR0ZWQgZnJvbSB0aGUgMjAyMiBjbGFzcyA8YnI+ SGUgaXMgcmFua2VkIGFzIHRoZSAyNnRoIHJlY2VpdmVyIGluIGhpcyBjbGFz czxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9GbG9yaWRh R2F0b3JzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRmxv cmlkYUdhdG9yczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0dvR2F0b3JzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jR29HYXRvcnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9Db2xsZWdlRm9vdGJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDb2xsZWdlRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9SZWNydWl0aW5nP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUmVjcnVpdGluZzwvYT4g PGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYVBHbkpRVjFqTCI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL2FQR25KUVYxakw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyaXNzYSAo QE1hcmlzc2FfTTI3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01h cmlzc2FfTTI3L3N0YXR1cy8xNDQ4MzY3MTI5ODUwNTIzNjUwP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+QiiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va1JnUG9hQkdBeCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2tSZ1BvYUJHQXg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg8J2S niDwnZ+a8J2fmyDwnZKpIChAQ18yM19OKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NfMjNfTi9zdGF0dXMvMTQ0ODM2Nzc0NTU3MDEyMzc3Nj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgbmV4dCBCaWcgRHVvIG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vR2F0b3JzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdhdG9y c0ZCPC9hPiBPZmZlbnNlISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTmlja0V2ZXJzMTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5pY2tFdmVy czEyPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVK YXlkZW5HaWJzb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZUpheWRlbkdp YnNvbjwvYT4gISEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvR29HYXRvcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNHb0dhdG9yczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0Nob3NlbkZldzIyP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jQ2hvc2VuRmV3MjI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby8wakNMYzNJcUt5Ij5odHRwczovL3QuY28vMGpDTGMzSXFLeTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ZhcGZaNnJpZnUiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9WYXBmWjZyaWZ1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdpbGxpYW0gQW5kZXJz b24g8J+QhvCfkIogI0ZpcmVEYXJyZWxsQmV2ZWxsIChAd2NhaW5mbGEpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vd2NhaW5mbGEvc3RhdHVzLzE0 NDgzNjgxNDI2MTk3MDk0NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2Jl ciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoSkhvdmE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoSkhvdmE8L2E+IDxicj48YnI+ TXkgbWFuIGRvaW5nIHdvcmsgdGhpcyB5ZWFyLiAgTG92ZSBoaW0gb3IgaGF0 ZSBoaW0gdGhpcyBkdWRlcyBwdXR0aW5nIGluIHJlbGVudGxlc3MgZWZmb3J0 IHRvIG1ha2UgVUYgYSBiZXR0ZXIgcHJvZ3JhbS4gICDwn46v8J+lg/CfkIrw n5GK8J+PuzwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBSZWFsIEhlaXNtYW4gKEBIZWlzbWFu VGhlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hlaXNtYW5UaGUv c3RhdHVzLzE0NDgzNjc3NDk4NDgzMDk3Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+T2N0b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CT09NISA04q2Q77iPIFdpZGUgUmVjZWl2ZXIsIEpheWRlbiBHaWJz b24gZnJvbSBXZXN0IE9yYW5nZSBoaWdoIHNjaG9vbCBpbiBXaW50ZXIgR2Fy ZGVuLCBGbG9yaWRhIGhhcyBjb21taXR0ZWQgdG8gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkg T2YgRmxvcmlkYSEgMjQ3U3BvcnRzIGNvbXBvc2l0ZSBjdXJyZW50bHkgcmFu a3MgSmF5ZGVuIGFzIHRoZSBOby4gMTcwIG92ZXJhbGwgcHJvc3BlY3QgYW5k IHRoZSBOby4gMjYgd2lkZSByZWNlaXZlciBpbiB0aGUgMjAyMiByZWNydWl0 aW5nIGNsYXNzLjwvcD4mbWRhc2g7IEJlR2F0b3JzVG9kYXkhIChAQmVHYXRv cnNUb2RheSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZUdhdG9y c1RvZGF5L3N0YXR1cy8xNDQ4MzY4MjM4NTk3OTY3ODczP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3pmcTJGNWxFWE4iPmh0dHBz Oi8vdC5jby96ZnEyRjVsRVhOPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v b1d4QTFrbUt5YyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29XeEExa21LeWM8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgVGhlU3dhbXBUaGluZyAoQFRoZVN3YW1wX1RoaW5nKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVN3YW1wX1RoaW5nL3N0YXR1 cy8xNDQ4MzY4NjkwNDI0OTk5OTM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9j dG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db2FjaCBzYXZhZ2Ugd2FpdGluZyBmb3IgeW91IG1lZ2F0cm9uIGpy LjwvcD4mbWRhc2g7IEphcnJldHQgU3phYm/Cru+4jyAoQGpzemFibzUpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vanN6YWJvNS9zdGF0dXMvMTQ0 ODM2ODk1OTM5NzQ0NTY0Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYXlkZW4gR2lic29uIGlzIGEgc3BlY2lhbCB0YWxlbnQuIEdyZWF0 IGdldCBmb3IgRGFuLjwvcD4mbWRhc2g7IEpvZSAoQEpvZVVGbGEpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9lVUZsYS9zdGF0dXMvMTQ0ODM2 OTA5ODM3MTU2NzYxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEz LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ZZXNzaXIhIEZyb20gdGhlIDQwNyB0byB0aGUgMzUyIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9jNEplakh3QlRnIj5odHRwczovL3QuY28vYzRKZWpI d0JUZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBjYXJsIGFrYSBCbGFjayBEb3JzZXkgKEBi bGtkb3JzZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxrZG9y c2V5L3N0YXR1cy8xNDQ4MzcyNDk3Mzk3NzM1NDI2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==