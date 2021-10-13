 GatorsTerritory - SOCIAL SLANT: Reaction to UF's commitment from Rivals250 WR Jayden Gibson
News More News
{{ timeAgo('2021-10-13 14:23:07 -0500') }} football Edit

SOCIAL SLANT: Reaction to UF's commitment from Rivals250 WR Jayden Gibson

Corey Bender • GatorsTerritory
Publisher
@Corey_Bender

The University of Florida was in the headlines on Wednesday afternoon, as Rivals250 wide receiver Jayden Gibson joined forces with the Gators over additional offers from Georgia, South Carolina, Tennessee, Miami and Florida State among others.

As expected, social media was buzzing following UF's commitment from the 13th-ranked wide receiver in the class of 2022.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}