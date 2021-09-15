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Swamp Talk: Five-star USC commit expecting to return to Gainesville

Corey Bender • GatorsTerritory
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@Corey_Bender

Gators Territory has the latest regarding Florida's pursuit of a 2022 five-star defensive lineman who is committed to the USC Trojans.

CLICK HERE for the details.

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