News More News
ago football Edit

Team Captains Announced for Utah

Team Captains Announced
Team Captains Announced (UAA Communications)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
Publisher
@Jason_Higdon
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Jason Marshall, Montrell Johnson, Princely Umanmielen, and Ricky Pearsall have been named team captains week one.

Join the Discussion

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}