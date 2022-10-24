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The RedZone At it Again!

Jason Higdon • 1standTenFlorida
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@Jason_Higdon

Offensive linemen Roderick Kearney was going to announce his intentions to join the Gator Nation on November 11th. Still, he could not contain his excitement to tell the world he was a Florida Gator. Kearney visited Florida yesterday and after the visit he knew the time was right.

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