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football
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The RedZone At it Again!
Jason Higdon
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1standTenFlorida
Publisher
Offensive linemen
was going to announce his intentions to join the Gator Nation on November 11th. Still, he could not contain his excitement to tell the world he was a Florida Gator. Kearney visited Florida yesterday and after the visit he knew the time was right. Roderick Kearney
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