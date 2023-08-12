PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TbyBmcmVzaCwgc28gY2xlYW4uIPCfkZ/wn5SlIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby8wVEx0RGNjWUMxIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMFRMdERj
Y1lDMTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGbG9yaWRhIEdhdG9ycyBGb290YmFsbCAo
QEdhdG9yc0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhdG9y
c0ZCL3N0YXR1cy8xNjkwMTQ3MTQ5Nzg5Njc5NjE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Nice work by the Florida Graphics Department
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdUMENKUEw1RXUiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS83VDBDSlBMNUV1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERlYWx5biBF
dmFucyAoQGRlYWx5bjFrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2RlYWx5bjFrL3N0YXR1cy8xNjkwNDQ3MDM1NDE2MTA5MDU3P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+QivCfkIo/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9kU0s1QTV3
ZGJGIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZFNLNUE1d2RiRjwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBKYXl2YW4gQm9nZ3MgKEBKYXl2YW5fQm9nZ3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSmF5dmFuX0JvZ2dzL3N0YXR1cy8xNjkwMTY3OTUy
NDM4MzcwMzA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMiwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Not much longer!! What is the ONE thing you are most looking forward to seeing this season from the Gators?
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CcmluZyBpdCBldmVyeSBkYXnigLzvuI88YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29HYXRvcnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0dhdG9yczwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvak9VUm5leT9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2pPVVJuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9QVk5kZDhxZU5aIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUFZO
ZGQ4cWVOWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGbG9yaWRhIEdhdG9ycyBGb290YmFs
bCAoQEdhdG9yc0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dh
dG9yc0ZCL3N0YXR1cy8xNjkwNDA5MTkxNzI5NDA1OTUzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
AR Being AR or Just First Game Nerves?
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIHRoZSBORkwsIEFudGhvbnkgUmljaGFyZHNvbiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaUtJTGh2Q0hmMyI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL2lLSUxodkNIZjM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmFyc3Rvb2wgU3BvcnRz
IChAYmFyc3Rvb2xzcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYmFyc3Rvb2xzcG9ydHMvc3RhdHVzLzE2OTA0MTI1NzY2ODM3Njk4NTY/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Three Gators Named GCAA All-American Scholars
Fred Biondi, John DuBois and Quentin Debove earned the recognition.
NORMAN, Okla. - The Florida men's golf team accomplished both on the course this past season and in the classroom with three golfers - Fred Biondi, Quentin Debove, John DuBois - being named GCAA All-American Scholars.Biondi, the NCAA Individual Champion, is currently playing professionally on the Korn Ferry Tour earned the honor for the third in his career.
Returning for their 5th years, DuBois collected the accolade in back-to-back seasons and Debove for the first time.The awards also mark the third consecutive years with multiple honorees under head coach J.C Deacon.To be eligible for nomination, an individual must be a sophomore, junior or senior both academically and athletically in NCAA Division I, II, III, and NAIA, or receiving their Associate's Degree and in their last year of athletic eligibility in the NJCAA.
In addition, they must participate in 50 percent of their team's competitive rounds, have a stroke average under 76.0 in NCAA Division I, under 78.0 in NCAA Division II, under 79.0 in NCAA Division III, under 78.0 in NAIA, and under 77.0 in NJCAA, and maintain a minimum cumulative career grade-point average of 3.2. A recipient must also be of high moral character and be in good standing at his college or university.
What a Sunday it will Be!
FedEx St. Jude Championship
August 10 - 13, 2023ESPN+
TPC Southwind - Memphis, TN
Par70Yards7243
Purse $20,000,000 Previous Winner Will Zalatoris
1. Lucas Glover -14
2. Taylor Moore -13
3. Tommy Fleetwood -12
4. Jordan Speith -11 (No Chance to Win)
5. Max Homa -11
6. Sungjae Im -9
7. Rory McIlroy -9
8. Viktor Hovland -9
9. Tom Kim -9
10. Emiliano Grillo -9
11. Patrick Cantlay -9
12. Collin Morikawa -8
Best Team in MLB at it Again
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JZiB5b3UgZW5qb3kgd2F0Y2hpbmcgdGhlIEF0bGFudGEgQnJhdmVz
IHNjb3JlIDIxIHJ1bnMgdGhlbiB0aGlzIGlzIHRoZSBoaWdobGlnaHQgcmVl
bCBmb3IgeW91ITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Gb3JUaGVBP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
Rm9yVGhlQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BPQ24yZHU1QXQi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QT0NuMmR1NUF0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEF0
bGFudGEgQnJhdmVzIChAQnJhdmVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0JyYXZlcy9zdGF0dXMvMTY5MDQ2NTAxMDk0MDU0NzA3Mz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
THE LAST TEN
Los Angeles Dodgers 9-1
Texas Rangers 9-1
Seattle Mariners 9-1
Cincinnati Reds 2-8
Los Angeles Angels 2-8
Arizona Diamondbacks 1-9
FREE FIGHT NIGHT ESPN+
I think this will be a great card tonight.
Vicente Luque vs. Rafael Dos Anjos
Cub Swanson vs. Hakeem Dawodu
Khalil Rountree vs. Chris Daukaus
Polyana Viana vs Iasmin Lucindo
AJ Dobson vs Tafon Nchukwi
Josh Fremd vs Jamie Pickett
Main Card starts at 7pm