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This, That, & More on a Saturday: August 12, 2023

This, That, & More on a Saturday
This, That, & More on a Saturday (USA Today Sports Images)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
Publisher
@Jason_Higdon

SHOE GAME

Nice work by the Florida Graphics Department

Not much longer!! What is the ONE thing you are most looking forward to seeing this season from the Gators?

AR Being AR or Just First Game Nerves?

Three Gators Named GCAA All-American Scholars


Fred Biondi, John DuBois and Quentin Debove earned the recognition.


NORMAN, Okla. - The Florida men's golf team accomplished both on the course this past season and in the classroom with three golfers - Fred Biondi, Quentin Debove, John DuBois - being named GCAA All-American Scholars.Biondi, the NCAA Individual Champion, is currently playing professionally on the Korn Ferry Tour earned the honor for the third in his career.


Returning for their 5th years, DuBois collected the accolade in back-to-back seasons and Debove for the first time.The awards also mark the third consecutive years with multiple honorees under head coach J.C Deacon.To be eligible for nomination, an individual must be a sophomore, junior or senior both academically and athletically in NCAA Division I, II, III, and NAIA, or receiving their Associate's Degree and in their last year of athletic eligibility in the NJCAA.


In addition, they must participate in 50 percent of their team's competitive rounds, have a stroke average under 76.0 in NCAA Division I, under 78.0 in NCAA Division II, under 79.0 in NCAA Division III, under 78.0 in NAIA, and under 77.0 in NJCAA, and maintain a minimum cumulative career grade-point average of 3.2. A recipient must also be of high moral character and be in good standing at his college or university.

What a Sunday it will Be!


FedEx St. Jude Championship

August 10 - 13, 2023ESPN+

TPC Southwind - Memphis, TN

Par70Yards7243

Purse $20,000,000 Previous Winner Will Zalatoris


1. Lucas Glover -14

2. Taylor Moore -13

3. Tommy Fleetwood -12

4. Jordan Speith -11 (No Chance to Win)

5. Max Homa -11

6. Sungjae Im -9

7. Rory McIlroy -9

8. Viktor Hovland -9

9. Tom Kim -9

10. Emiliano Grillo -9

11. Patrick Cantlay -9

12. Collin Morikawa -8

Best Team in MLB at it Again

THE LAST TEN


Los Angeles Dodgers 9-1

Texas Rangers 9-1

Seattle Mariners 9-1

Cincinnati Reds 2-8

Los Angeles Angels 2-8

Arizona Diamondbacks 1-9

FREE FIGHT NIGHT ESPN+


I think this will be a great card tonight.


Vicente Luque vs. Rafael Dos Anjos

Cub Swanson vs. Hakeem Dawodu

Khalil Rountree vs. Chris Daukaus

Polyana Viana vs Iasmin Lucindo

AJ Dobson vs Tafon Nchukwi

Josh Fremd vs Jamie Pickett

Main Card starts at 7pm

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