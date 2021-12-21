 1standTenFlorida - Trio of Gators on the Mic
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Trio of Gators on the Mic

RB Malik Davis
RB Malik Davis (UAA Communications)
Jason Higdon • 1standTenFlorida
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As the Florida Gators prepare for Central Florida a trio of Gators met with members of the media.

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