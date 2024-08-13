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Who's Ready for some Football?
Jason Higdon
•
1standTenFlorida
Publisher
Head Coach Billy Napier & The Gators will host the Miami Hurricanes to kick off the 2024 season. Are you ready for some football?
If this doesn't get you ready for some football, nothing will!
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